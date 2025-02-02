Дончич будет играть с Леброном: мегаобмен в НБА с участием команды украинца

Звездный словенский защитник "Даллас Маверикс" Лука Дончич в рамках обмена перешел в "Лос-Анджелес Лейкерс" где будет играть в Национальной баскетбольной ассоциации вместе с другой мегазвездой Леброном Джеймсом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ESPN .

В обмене были задействованы три клуба, шестеро игроков и несколько позиций в будущих драфтах лиги.

В "Лейкерс", кроме Дончича, отправятся немецкий форвард Макси Клебер и Маркифф Моррис. В "Даллас" перейдут Энтони Дэвис, Макси Кристи и пик первого раунда драфта НБА 2029 года. Кроме того, задействован и клуб украинца Святослава Михайлюка - "Юта Джаз", который получит защитника Джейлена Худа-Шифино и два пика второго раунда драфта 2025 года.

Сделка стала беспрецедентной в истории НБА: впервые в одном обмене посреди сезона фигурируют два баскетболиста, которые завершили предыдущий год в символических сборных лиги. По итогам сезона-2023/24 Дончич попал в первую команду, Дэвис - во вторую.

Этот обмен имеет значительное влияние на обе команды. "Маверикс" надеются, что добавление Дэвиса усилит их защиту и поможет в борьбе за чемпионство. В то же время в "Лейкерс" рассчитывают, что Дончич станет достойным преемником для 40-летнего Джеймса.

Какая выгода для "Лейкерс"

Леброн Джеймс летом продлил контракт с клубом на два сезона. Но предупредил, что может уйти через год. Поэтому, "Лейкерс" могли остаться без мегазвезды в составе, что нетипично для такого именитого клуба.

В команде из Лос-Анджелеса всегда были громкие имена: Джерри Уэст, Уилт Чемберлен, Карим Абдул-Джаббар, Мэджик Джонсон, Коби Брайант, Шакил О'Нил, Леброн Джеймс... Теперь, когда последний завершает карьеру, клуб определился со следующим лицом команды. Это Дончич, который станет идеальной заменой ветерану.

В свои 25 лет, после 6-ти сезонов в НБА он - мегазвезда Лиги, входит в пятерку лучших, борется за звание MVP. Он именно такой игрок, которых любят в "Лейкерс".

В прошлом сезоне Дончич принял участие в 70 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых в среднем набирал 33,9 очка, делал 9,2 подбора и отдавал 9,8 передачи. В плей-офф у него была такая статистика в среднем за игру: 28,8 очка, 9,5 подбора и 8,1 передачи.

"Маверикс" со словенцем стали чемпионами Западной конференции. Однако в серии за титул уступили "Бостон Селтикс" с украинцем Михайлюком в составе - 1:4 по матчам.

Кто такой Лука Дончич

25-летний уроженец Любляны, может закрыть позиции атакующего защитника, плеймейкера и легкого форварда.

Карьеру профессионала начал в мадридском "Реале" в 2015 году. Получил с Королевским клубом 3 чемпионских титула и победил в Евролиге-2017/18. Триумфовал на Евробаскете-2017 в составе сборной Словении.

Избран под 3-м номером драфта НБА-2018 "Атлантой". В обмен на 5-й пик (Трей Янг) и защищенный пик драфта-2019 права на Дончича отошли "Маверикс".

С самого начала своей карьеры, Дончич рассматривается большинством экспертов как один из самых талантливых игроков своего поколения в мире.

Фото: Дончич против Леброна (№23) в матче с "Лейкерс" (instagram.com/lukadoncic)