Леклер выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана

Пилот "Феррари" Шарль Леклер в воскресенье стартует первым на уличном автодроме в Баку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты квалификации.

Монегаск показал лучшее время по итогам субботних заездов. Он проехал круг за 1:41.365 минуты.

После первого сегмента выступления завершили пилот "Альпин" Окон, гонщики "Кик Заубера" Чжоу и Боттас, сенсационно – претендент на титул Норрис ("Макларен"), а также Риккардо из РБ. Во второй же части выбыли пилот "Астон Мартина" Стролл, Хюлькенберг ("Хаас"), гонщик "Альпин" Гасли, Цунода из РБ и Берман ("Хаас").

После первой попытки в третьем сегменте квалификации в лидеры вышел Леклер, а Ферстаппен за рулем "Ред Булла" с ошибкой оказался на 6-й позиции. На втором быстром круге пилот Скудерии снял еще три "десятки". Зато нидерландец, хотя и улучшил время, но остался шестым.

Рядом с Леклером с первого ряда стартует гонщик "Макларена" Пиастри. Далее расположились пилот "Феррари" Сайнс и Перес ("Ред Булл"). Пятым завершил квалификацию гонщик "Мерседеса" Расселл. Дополнили топ-10 Хэмилтон ("Мерседес"), пилот "Астон Мартина" Алонсо и дуэт из "Уильямса" – Колапинто и Албон.

Гран-при Азербайджана состоится в воскресенье, 15 сентября. Старт назначен на 14:00 по киевскому времени. Продолжительность – 51 круг.