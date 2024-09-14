Леклер виграв кваліфікацію Гран-прі Азербайджану

Пілот "Феррарі" Шарль Леклер у неділю стартуватиме першим на вуличному автодромі в Баку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати кваліфікації.

Монегаск показав найкращий час за підсумками суботніх заїздів. Він проїхав коло за 1:41.365 хвилини.

Після першого сегменту виступи завершили пілот "Альпін" Окон, гонщики "Кік Заубера" Чжоу та Боттас, сенсаційно – претендент на титул Норріс ("Макларен"), а також Ріккардо з РБ. Натомість у другій частині вибули пілот "Астон Мартіна" Стролл, Хюлькенберг ("Хаас"), гонщик "Альпін" Гаслі, Цунода з РБ і Берман ("Хаас").

Після першої спроби в третьому сегменті кваліфікації в лідери вийшов Леклер, а Ферстаппен за кермом "Ред Булла" з помилкою опинився на 6-й позиції. На другому швидкому колі пілот Скудерії зняв ще три "десятки". Натомість нідерландець, хоч і покращив час, але залишився шостим.

Поруч із Леклером із першого ряду стартуватиме гонщик "Макларена" Піастрі. Далі розташувалися пілот "Феррарі" Сайнс і Перес ("Ред Булл"). П'ятим завершив кваліфікацію гонщик "Мерседеса" Расселл. Доповнили топ-10 Хемілтон ("Мерседес"), пілот "Астон Мартіна" Алонсо та дует із "Вільямса" – Колапінто та Албон.

Гран-прі Азербайджану відбудеться в неділю, 15 вересня. Старт призначений на 14:00 за київським часом. Тривалість – 51 коло.