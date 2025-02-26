ua en ru
Ср, 26 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Автор дубля и обидчик Вернидуба получили персональные награды УПЛ

Киев, Среда 26 февраля 2025 13:59
UA EN RU
Автор дубля и обидчик Вернидуба получили персональные награды УПЛ Фото: Олег Шандрук - лучший тренер 18-го тура (ФК "Верес")
Автор: Андрей Костенко

По итогам 18-го тура отечественная Премьер-лига отдала награды лучшим игроку и тренеру - представителям "Александрии" и ровенского "Вереса".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Триумфатором среди наставников стал тренер "Вереса" Олег Шандрук, подопечные которого ярко и уверенно победили бронзового призера прошлого чемпионата - криворожский "Кривбасс". В этой игре тренер ровенчан полностью тактически переиграл своего более опытного коллегу - Юрия Вернидуба. В топ-3 тренеров также вошли Александр Шовковский ("Динамо") и Александр Бабич ("Черноморец").

Лучшим игроком 18-го тура признали форварда "Александрии" Александра Филиппова. В матче с луганской "Зарей" 32-летний игрок отметился дублем, который принес его команде победу - 2:1. "Александрия", уступая по ходу матча, завершила противостояние в свою пользу и продолжает конкурировать с киевским "Динамо" за лидерство в УПЛ. В топ-5 игроков тура также вошли Владислав Ванат ("Динамо"), Марьян Швед ("Шахтер"), Денис Марченко ("Оболонь") и Мухаррем Яшари (ЛНЗ).

Кроме того, определена символическая сборная тура по системе 4-5-1. В нее попали: Марченко ("Оболонь") - Вивчаренко, Михавко (оба - "Динамо"), Скиба ("Черноморец"), Крупский ("Ворскла") - Ванат, Михайленко (оба - "Динамо"), Танковский (ЛНЗ), Харатин ("Верес"), Швед ("Шахтер") - Филиппов ("Александрия").

Всего, определяя лучших, эксперты упоминали 27 футболистов и 6 тренеров на звание героев 18-го тура. А также 63 кандидата в символическую сборную.

Автор дубля и обидчик Вернидуба получили персональные награды УПЛ

Ранее "Динамо" переиграло "Карпаты" и увеличило отрыв в чемпионской гонке УПЛ.

Читайте РБК-Украина в Google News
УПЛ Футбол
NEWS
Что Украина получит от соглашения с США о минералах и на каком этапе сейчас стороны
Что Украина получит от соглашения с США о минералах и на каком этапе сейчас стороны
DAILY
Мустафа Джемилев: Крымских татар считали ненадежными, а мы стали основной силой против оккупации
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мустафа Джемилев: Крымских татар считали ненадежными, а мы стали основной силой против оккупации