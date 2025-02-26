Автор дубля и обидчик Вернидуба получили персональные награды УПЛ

По итогам 18-го тура отечественная Премьер-лига отдала награды лучшим игроку и тренеру - представителям "Александрии" и ровенского "Вереса".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ .

Триумфатором среди наставников стал тренер "Вереса" Олег Шандрук, подопечные которого ярко и уверенно победили бронзового призера прошлого чемпионата - криворожский "Кривбасс". В этой игре тренер ровенчан полностью тактически переиграл своего более опытного коллегу - Юрия Вернидуба. В топ-3 тренеров также вошли Александр Шовковский ("Динамо") и Александр Бабич ("Черноморец").

Лучшим игроком 18-го тура признали форварда "Александрии" Александра Филиппова. В матче с луганской "Зарей" 32-летний игрок отметился дублем, который принес его команде победу - 2:1. "Александрия", уступая по ходу матча, завершила противостояние в свою пользу и продолжает конкурировать с киевским "Динамо" за лидерство в УПЛ. В топ-5 игроков тура также вошли Владислав Ванат ("Динамо"), Марьян Швед ("Шахтер"), Денис Марченко ("Оболонь") и Мухаррем Яшари (ЛНЗ).

Кроме того, определена символическая сборная тура по системе 4-5-1. В нее попали: Марченко ("Оболонь") - Вивчаренко, Михавко (оба - "Динамо"), Скиба ("Черноморец"), Крупский ("Ворскла") - Ванат, Михайленко (оба - "Динамо"), Танковский (ЛНЗ), Харатин ("Верес"), Швед ("Шахтер") - Филиппов ("Александрия").

Всего, определяя лучших, эксперты упоминали 27 футболистов и 6 тренеров на звание героев 18-го тура. А также 63 кандидата в символическую сборную.