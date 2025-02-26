Легионеры в УПЛ: более 100 иностранцев впервые за 10 лет, бразильцы - лидеры

Количество легионеров в чемпионате Украины по футболу в сезоне-2024/25 впервые за десять лет пересекло отметку в 100 игроков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ .

Пресс-служба Премьер-лиги подсчитала, что в 18-м туре соревнований дебютировали 22 игрока, 13 из которых - легионеры. Таким образом, всего в этом сезоне клубами было привлечено 435 футболистов, в том числе 105 легионеров (24,13%).

Последний раз более сотни легионеров играли в чемпионате Украины в сезоне-2013/14. А вообще отметка в 105 иностранцев является 13-м показателем в истории УПЛ. Больше всего легионеров в украинской Премьер-лиге было в сезонах-2006/07 и 2012/13 - 181.

Иностранцы в Украине: кто где и откуда

По данным портала Transfermarkt сейчас в УПЛ играют 99 футболистов с иностранным гражданством. В отличие от экспертов из УПЛ, здесь не учитываются футболисты, которые сыграли в чемпионате, но уже покинули украинские клубы.

Больше всего таких игроков в житомирском "Полесье" (15) и донецком "Шахтере" (12). В УПЛ только два клуба обходятся исключительно отечественными исполнителями - столичная "Оболонь" и "Ингулец" из Петрово.

Количество легионеров по клубам УПЛ:

"Полесье" - 15 игроков

"Шахтер" - 12

"Черноморец" - 11

ЛНЗ - 10

"Кривбасс" - 9

"Карпаты" - 7

"Заря" - 7

"Колос" - 6

"Александрия" - 5

"Ворскла" - 5

"Рух" - 4

"Верес" - 4

"Динамо" - 2

"Левый Берег" - 2

"Оболонь" - 0

"Ингулец" - 0

По географическому представительству вне конкуренции бразильцы, которые составляют почти треть от всех иностранцев - 30 игроков. Больше всего "волшебников мяча" в "Шахтере" - восемь. А в целом в УПЛ они представлены в девяти командах из 16-ти. Второе место по представительству с большим отставанием занимает Грузия (7 футболистов), третье - Нигерия (5). Всего же в чемпионате Украины выступают игроки из 35-ти иностранных государств.

Географическое представительство легионеров в УПЛ: