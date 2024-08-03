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Легионеры ГУР уничтожили тайники и укрепления РФ на границе с Сумской областью

Сумы, Суббота 03 августа 2024 13:53
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Легионеры ГУР уничтожили тайники и укрепления РФ на границе с Сумской областью Фото: легионеры ГУР уничтожили тайники и укрепления РФ на границе с Сумской областью (armyinform.com.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Легионеры Главного управления разведки Украины (ГУР) нанесли удары по тайникам и укреплениям РФ. Они располагались на границе с Сумской областью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.

"Операторы тактической группы "Афина" Международного легиона ГУР МО Украины продолжают уничтожать враждебные цели вблизи Сумской области", - говорится в сообщении.

Под ударом FPV-дронов, по данным разведчиков, оказались тайники российских окупантов, их укрепления и военная инфраструктура.

Ситуация на фронте в Украине: потери и удары

За сутки, 2 августа, Россия в войне в Украине потеряла 1170 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 56 артсистем, 52 дрона и 27 ББМ. В частности, на Харьковском направлении россияне потеряли 105 военных. Также уничтожены и повреждены 40 единиц вооружения и военной техники.

Добавим, что за 2 августа на фронте произошло 123 боевых столкновения. Больше всего боев зафиксировано на Покровском направлении. РФ сбросила более 100 КАБов, а ВСУ атаковали пункт управления дронов.

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