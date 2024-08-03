Ситуация на фронте: РФ сбросила более 100 КАБов, а ВСУ атаковали пункт управления дронов
На фронте за сутки произошло 123 боевых столкновения. Больше всего боев зафиксировано на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
За последние сутки российские войска нанесли 80 авиаударов, сбросив 114 управляемых авиационных бомб. Также оккупанты совершили 4693 обстрела.
За прошлые сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 15 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, району сосредоточения военной техники, пункту управления дронов, также поразили два средства ПВО и склад боеприпасов врага.
Ситуация на направлениях
На Харьковском направлении враг продолжал наступательные (штурмовые) действия, всего произошло шесть боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Глубокое, Тихое и Волчанск Харьковской области.
На Купянском направлении за сутки произошло три боевых столкновения. Силы обороны отражали атаки противника в районе Стельмаховки Харьковской области.
На Лиманском направлении наши войска отбили 15 атак противника в районах Макеевки Луганской области, Тернов и Торского Донецкой области.
На Северском направлении Силы обороны отбили 11 атак в районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Спорное, Верхнекаменное, Переездное и Выемка.
На Краматорском направлении украинские воины предотвратили 12 попыток противника прорвать оборону защитников в районе Часового Яра, Ивановского и Клещиевки Донецкой области.
Враг 24 раза пытался вклиниться в украинскую оборону на Торецком направлении в районах населенных пунктов Северное, Торецк, Нью-Йорк и Железное.
На Покровском направлении ВСУ отбили 36 атак в районах населенных пунктов Новоалександровка, Желанне, Воздвиженка, Ивановка, Новоселовка Первая и Калиново, где враг пытался вытеснить подразделения из занимаемых рубежей.
На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка и Константиновка, где враг три раза пытался прорвать украинские оборонные позиции.
На Времивском направлении противник предпринял пять безуспешных попыток прорвать оборону украинских войск в направлении Водяного и Степной Новоселки Донецкой области.
На Ореховском направлении произошло два боевых столкновения в районе Новоданиловки и Новоандреевки Запорожской области.
Потери врага на фронте
Россия с начала полномасштабной войны против Украины потеряла уже более 581 тысячи солдат. Кроме того, ВСУ уничтожили тысячи единиц вражеской техники, в том числе корабли и авиацию.
За последние сутки украинские защитники ликвидировали около 1200 оккупантов.
По оценкам британского генерала, России понадобится пять лет, чтобы захватить четыре области Украины. При этом потери РФ могут составить до 1,8 млн солдат.
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