Российские добровольцы подняли свои флаги в Козинке в Белгородской области

Участники нескольких добровольческих российских формирований сегодня, 17 марта, подняли свои знамена в населенном пункте Козинка в Белгородской области (РФ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал батальона "Сибирь".

Как отметили повстанцы, "ограниченная специальная операция" добровольческих сил на территории РФ продолжается.

"Флаги Сибирского батальона и РДК в селе Козинка", - сообщили бойцы добровольческих формирований, и обнародовали соответствующее фото.

Российские повстанцы подняли флаги в Козинке Белгородской области (фото: t.me/SiberianBattalion)

Добавим, на Telegram-канале легиона "Свобода России" также опубликовали кадр с флагом, отметив, что "над Россией должно развеваться правильное знамя. Вскоре - во всех городах и селах".

Боец ЛСР с флагом (фото: t.me/legionoffreedom)

Фейк роспропаганды о Козинке

Напомним, ранее сегодня российская пропаганда тиражировала неправдивое сообщение о том, что якобы вблизи границы с РФ был сбит украинский вертолет Black Hawk, а именно в районе Лукашевки Черниговской области.

Так называемый военный корреспондент России Евгений Поддубный утверждал, что на борту вертолета якобы находились до 20 человек, и что украинские военные планировали высадку на территории Козинки, Белгородской области для создания видимости контроля над населенным пунктом.

В свою очередь представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов в комментарии РБК-Украина опроверг такие заявления российских пропагандистов.

Рейд добровольцев в РФ

Напомним, 12 марта стало известно о прорыве границы РФ добровольцами легиона "Свобода России", РДК, "Сибирский батальон", воюющих на стороне Украины. Эти добровольческие батальоны зашли с территории Украины в Курске и Белгородской области. Позже воины взяли под контроль деревню Теткино Курской области РФ.

Позже, 14 марта, жители Белгорода жаловались на "прилеты", а российские СМИ утверждали о якобы прорыве ДРГ в Белгородской области. Также о тяжелых боях сообщали в селе Козинка.

Ранее добровольцы анонсировали удары по военным позициям россиян в Белгороде и Курске, а жителей обоих регионов призывали эвакуироваться.

Детальнее бои во время "выборов Путина", и как сейчас проходит рейд в Белгородской и Курской областях, - читайте в материале РБК-Украина.