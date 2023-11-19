Ферстаппен в ярком стиле одолел Леклера на Гран-при Лас-Вегаса

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат гонки .

Пилот "Ред Булла" был вторым на стартовой решетке, но уже в первом повороте опередил гонщика "Феррари" Леклера. Впрочем, стюарды за этот маневр наказали нидерландца 5-секундным штрафом. Хотя монегаск вернул позицию на 18-м круге.

Леклер поставил на тактику одного пит-стопа против двух у "Ред Булла". Такой подход Скудерии мог принести успех, если бы не контакт Ферстаппена с Расселлом ("Мерседес") с появлением мелких обломков на трассе. Выезд автомобиля безопасности спутал "Феррари" все карты, ведь чемпион и его напарник Перес получили "бесплатные" пит-стопы.

"Ред Булл" с более свежими шинами быстро организовал прессинг на Леклера. Монегаск бился как лев, но на 37-м круге пропустил Ферстаппена, а на 44-м – Переса. Но сдаваться на милость победителей не стал. На финальном круге пилот "Феррари" догнал мексиканца и завоевал второе место за спиной чемпиона.

Дополнили топ-10 Окон ("Альпин"), гонщик "Астон Мартина" Стролл, Сайнс из "Феррари", пилоты "Мерседеса" Хэмилтон и Расселл, а также Алонсо ("Астон Мартин") и Пиастри из "Макларена". Последний еще и набрал дополнительное очко за быстрейший круг в гонке.

Классификация Гран-при Лас-Вегаса-2023: