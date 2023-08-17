Легендарная бригада "Азов" возобновилась и уже выполняет боевые задания, - НГУ

"Легендарная бригада специального назначения "Азов" возобновилась и приступила к выполнению боевых задач в районе Серебрянского лесничества", - сказал он.

Уршалович добавил, что воины "Азова" надежно удерживают занимаемые рубежи и наносят противнику сокрушительные потери в живой силе и технике.

Так, 15 августа артиллеристы бригады в районе Серебрянского лесничества уничтожили минометный расчет и путепрокладчик "Бат-2" оккупантов.

При этом, как отметил Уршалович, обе цели были поражены прямым попаданием, что еще раз подтверждает высокий уровень подготовки личного состава этого подразделения.

Бойцы "Азова"

После оцепления россиянами Мариуполя в начале марта 2022 года украинские военные переместились на территорию металлургического завода "Азовсталь". Там бойцы вели оборону до середины мая, находясь под постоянными бомбардировками и артиллерийскими ударами.

В середине мая командиры получили приказ выходить из Азовстали, чтобы сохранить жизнь украинских защитников. Военные и гражданские выходили партиями в течение 5 дней.

22 сентября 2022 года Украина вернула из российского плена 215 военных, из которых 108 - бойцы "Азова". Тогда же при посредничестве Турции из плена были освобождены и пять командиров. Их освобождение предполагало, что они будут находиться в Турции до конца войны.

Однако 8 июля из Турции в Украину вернулись командир "Азова" Денис Прокопенко "Редис", его заместитель Святослав Паламарь "Калина", и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский "Волина", старший офицер "Азова" Олег Хоменко и командир 12-й бригады Нацгвардии Денис Шлега.

В середине июля Прокопенко объявил о возвращении на службу.

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