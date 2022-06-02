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Легенда АПЛ отримав орден Британської імперії

Фото: Ріо Фердінанд (facebook.com/RioFerdinandOfficial)
Автор: Антон Федорців

Екс-оборонець "Манчестер Юнайтед" і збірної Англії Ріо Фердінанд удостоївся ордену Британської імперії від королеви Єлизавети ІІ.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на офіційний сайт МЮ.

Колишній футболіст потрапив до списку нагороджених із нагоди дня народження королеви. 43-річний англієць отримав лицарський орден ступеня офіцера за заслуги перед футболом і благодійність.

Ще в роки ігрової кар'єри Фердінанд заснував благодійний фонд, який намагається вирішити проблеми нерівності. З 2012 року фонд надав допомогу понад 10 тисячам нужденних.

"Зростаючи в Пекхемі (район Лондона – ред.), я ніколи не мріяв, що колись це станеться, тому представлення до нагороди стало для мене честю і сюрреалізмом", – прокоментував вручення ордену Фердінанд.

Екс-оборонець є вихованцем "Вест Хема". У рідній команді він провів 5,5 сезонів і перебрався до "Лідса". Перед сезоном 2002/03 Фердінанд перейшов до "Манчестер Юнайтед".

На "Олд Траффорд" центрбек зіграв 12 сезонів і здобув 6 чемпіонських титулів, тріумфував у Лізі чемпіонів 2007/08 та інші трофеї. Завершив кар'єру Фердінанд у складі "Квінз Парк Рейнджерс" у 2015 році.

До слова, раніше зібрали реакції соцмереж на перемогу збірної України в плей-офф кваліфікації до ЧС-2022.

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