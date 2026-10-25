"Чуть не плакали": Путин признал влияние западных санкций на Россию

Глава Кремля соврал, что настроен создать благоприятные условия для европейских компаний, которые продолжают работать в РФ после начала полномасштабной войны против Украины. Об этом он рассказал в интервью пропагандисту Павлу Зарубину.

По словам Путина, у России якобы есть "много друзей в Европе", однако часть из них была вынуждена прекратить деятельность на российском рынке.

"У нас, когда уходили под давлением западноевропейских правительств некоторые компании, — чуть не плакали наши друзья из этих стран… Некоторые, кстати говоря, работают, и мы стараемся создать для них соответствующие условия благоприятные", - утверждает российский диктатор.

На этом фоне он решил пожаловаться на западные санкции и фактически признал, что они стали болезненным ударом для страны-агрессорки.

Путин публично начал жаловаться, что, мол, "запрещать все, что из России - это глупо".

Что важно понимать, новые циничные заявления главы Кремля прозвучали на фоне передачи под временное управление российских активов ряда иностранных компаний.

В сентябре соответствующий указ Путина касался активов швейцарской Nestle, американского производителя упаковок Aptar, немецкой сети гипермаркетов Metro, французского ритейлера Auchan, логистической компании FM Logistic и "Лемана О", ранее работавшей под брендом Leroy Merlin.

В Кремле объяснили этот шаг тем, что указанные компании связаны с так называемыми "недружественными" странами. Там заявили, что эти государства "сейчас наиболее активно вовлечены в военные действия" против России, в частности наносят "удары" по объектам "экономической инфраструктуры".

В середине октября под временное управление РФ также перешли российские активы французской компании Tarkett - одного из мировых лидеров по производству напольных покрытий.