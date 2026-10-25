RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Олешки Графики отключения света Война в Украине

"Чуть не плакали": Путин признал влияние западных санкций на Россию

16:21 25.10.2026 Вс
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: Владимир Путин (Getty Images)

Российский диктатор Владимир Путин начал публично жаловаться на западные санкции против РФ, а также цинично назвал их "глупыми".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Фейсбук-страницу посольства РФ в США.

Глава Кремля соврал, что настроен создать благоприятные условия для европейских компаний, которые продолжают работать в РФ после начала полномасштабной войны против Украины. Об этом он рассказал в интервью пропагандисту Павлу Зарубину.

По словам Путина, у России якобы есть "много друзей в Европе", однако часть из них была вынуждена прекратить деятельность на российском рынке.

"У нас, когда уходили под давлением западноевропейских правительств некоторые компании, — чуть не плакали наши друзья из этих стран… Некоторые, кстати говоря, работают, и мы стараемся создать для них соответствующие условия благоприятные", - утверждает российский диктатор.

На этом фоне он решил пожаловаться на западные санкции и фактически признал, что они стали болезненным ударом для страны-агрессорки.

Путин публично начал жаловаться, что, мол, "запрещать все, что из России - это глупо".

Что важно понимать, новые циничные заявления главы Кремля прозвучали на фоне передачи под временное управление российских активов ряда иностранных компаний.

В сентябре соответствующий указ Путина касался активов швейцарской Nestle, американского производителя упаковок Aptar, немецкой сети гипермаркетов Metro, французского ритейлера Auchan, логистической компании FM Logistic и "Лемана О", ранее работавшей под брендом Leroy Merlin.

В Кремле объяснили этот шаг тем, что указанные компании связаны с так называемыми "недружественными" странами. Там заявили, что эти государства "сейчас наиболее активно вовлечены в военные действия" против России, в частности наносят "удары" по объектам "экономической инфраструктуры".

В середине октября под временное управление РФ также перешли российские активы французской компании Tarkett - одного из мировых лидеров по производству напольных покрытий.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ПутинРоссийская ФедерацияВойна России против Украины