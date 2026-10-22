"Генетические исследования и исторические земли": Путин пустился в фантазии об Украине

Российский диктатор Владимир Путин попытался изобразить из себя миротворца и назвал оккупированные территории Украины "историческими российскими землями".

Как передает РБК-Украина , об этом глава Кремля заявил в комментарии пропагандисту Павлу Зарубину.

"Исторические земли"

Путин прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности заморозить войну с РФ по линии фронта.

"У меня отношение к этому делу такое, что это не их территория, это территория исторической России", - сказал он.

Глава Кремля подкрепил свои слова результатами фейковых референдумов, на которых жители Донецкой и Луганской областей якобы проголосовали за включение этих территорий в состав РФ.

"Не хотим воевать"

Отдельно глава Кремля заявил, что Россия "не хочет воевать с Украиной".

"Но если сегодняшнее украинское руководство хочет воевать, ну пусть воюют", - добавил он.

Диктатор нафантазировал, что всех граждан Украины, кроме "мотивированных националистических формирований", загоняют на фронт "насильно".

"Поэтому мы всегда выступали за мирное разрешение. С первых дней, в 2014 году уже об этом говорили… Хочу сказать, что мы и сейчас готовы, мы готовы договариваться и искать развязки этой тяжелой, непростой ситуации", - сказал Путин.

"Генетические исследования"

Глава Кремля объяснил желание "договариваться" выдуманными "генетическими исследованиями".

"Это очень близкий нам народ, понимаете? Ну что нам говорить? Последние генетические исследования показывают, что это один народ на самом деле, россияне и украинцы", - добавил он.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин уже неоднократно выдумывал поводы, чтобы оправдать начало своей полномасштабной войны против Украины.