Леди Гага поразила модным перевоплощением в Париже: как сейчас выглядит певица (фото)

Леди Гага продолжает экспериментировать с образом (фото: instagram.com/ladygaga)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Леди Гага не боится экспериментов. На этот раз артистка привлекла внимание драматической прической и трендом на высветленные брови.

Как выглядит певица в новом амплуа, узнайте в материале РБК-Украина.

Каким образом поразила Леди Гага

Певицу сфотографировали в Париже после ужина. Для выхода в свет она выбрала мятный костюм, который сочетала с черным бра и солнцезащитными очками.

Особый шарм наряду придали прическа и макияж. Гага, которая славится любовью к блонду, покорила появлением с волосами глубокого черного цвета, контраст которым добавили трендовые осветленные брови.

Как известно, артистка находится во французской столице в рамках европейского этапа тура "The Mayhem Ball", после чего отправится в Австралию для серии концертов.

Что известно о бьюти-экспериментах Леди Гаги

В октябре певицу видели на съемках "Дьявол носит Prada-2" с блондином, а еще раньше, в сентябре 2025 года, она демонстрировала темные волосы на "The Late Show".

Появление в Париже в очередной раз напоминает, что Леди Гага постоянно экспериментирует со стилем и прическами, смело меняя образы и задавая модные тренды.

Напомним, недавно артистка заговорила о проблемах с психическим здоровьем. Она честно призналась, что пережила срыв после съемок фильма "Рождение звезды".

Был период, когда Гага думала, что не сможет выздороветь. Однако в конце концов все наладилось. Теперь она живет как здоровая и целостная личность.

Как известно, не последнюю роль в улучшении ментального состояния звезды сыграл ее жених Майкл Полански. Его любовь существенно изменила ее жизнь.

Ранее мы писали, какое обручальное кольцо получила Гага от будущего мужа.

При написании материала были использованы следующие источники: Page Six, People, Just Jared.

