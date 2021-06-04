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Лід в Арктиці стоншується в два рази швидше, - вчені

Автор: Анастасія Рокитна

Дослідники Університетського коледжу Лондона встановили, що лід в прибережних районах Арктики стоншується в два рази швидше, ніж вважалося раніше. Товщина морського льоду визначається шляхом вимірювання висоти льоду над водою.

Про це повідомляє AFP.

Згідно з дослідженням, лід в прибережних районах стає тоншим зі швидкістю від 70% до 100% швидше, ніж було встановлено.

Переоцінка відбулася після того, як команда дослідників використовувала більш сучасні карти висоти снігового покриву на льоду.

Дослідники використовували супутник Європейського космічного агентства, щоб визначити, скільки часу потрібно радіолокаційним хвилям, щоб відбитися від льоду, що дозволило їм обчислити його висоту над водою і зробити висновок про загальну товщину льоду.

Також нова модель снігу обчислює глибину і щільність снігового покриву, використовуючи такі вхідні дані, як температура повітря, снігопад і дані про рух льоду, щоб відстежувати, скільки снігу накопичується на морському льоду.

Об'єднані результати дозволили вченим оцінити загальну швидкість зменшення товщини льоду.

Нагадаємо, метеорологи ООН спрогнозували рекордно теплий рік у найближчі п'ять років.

Зазначимо, метеорологи зафіксували "приголомшливу" спеку в Арктиці.

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