Леброн "слепым" пасом бросил вызов обороне "Финикса": момент дня в НБА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA .

Звезда калифорнийцев покорил моментом в середине стартовой четверти противостояние с "Финиксом". Он прошел к "дуге" со своей половины и выполнил роскошный трюк со скрытой передачей на Принса. Тот легко набрал два очка.

Усилиями Джеймса и компании "Лос-Анджелес" одолел "Санз" на домашней арене (106:103). Победа вывела "Лейкерс" в полуфинал внутрисезонного турнира НБА. Там калифорнийцы встретятся с "Нью-Орлеаном" в ночь на 8 декабря.

В отчетном поединке Леброн стал самым результативным на паркете. Он набрал 31 очко, сделал 8 подборов и отдал 11 передач за 40 минут в игре. В составе же "Финикса" больше всего набрал другой ветеран – Кевин Дюрант (31 пункт).

Кто такой Леброн Джеймс

Уроженец штата Огайо, играл за школу Сент-Винсент – Сент-Мэри. На драфте НБА-2003 выбран "Кливлендом" под 1-м номером и за два десятилетия выступлений получил статус одного из сильнейших баскетболистов в истории.

Дебютировал под эгидой ассоциации еще в сезоне 2003/04. В разное время защищал цвета "Кливленда" и "Майами", а в Лос-Анджелес переехал перед сезоном 2018/19. Универсальный форвард выиграл чемпионские титулы НБА с каждой из своих команд (2012, 2013, 2016, 2020).

Новичок года НБА-2004, четырехкратный MVP сезона и 4-кратный MVP финалов ассоциации. Леброн в составе сборной США триумфовал на двух Олимпийских играх (2008, 2012). Фамилию Джеймса связывают с вероятным появлением франшизы в Лас-Вегасе.