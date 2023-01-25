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Леброн переписал историю результативности НБА: какой рекорд покорил лидер "Лейкерс"

Фото: Леброн Джеймс установил очередное достижение в НБА (sportskeeda.com)
Автор: Антон Федорцив

Культовый форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс продолжил покорять вершины Национальной баскетбольной ассоциации в принципиальном противостоянии с "Лос-Анджелес Клипперс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ESPN Stats & Info.

38-летняя живая легенда НБА стал первым баскетболистом в истории, набравшим 40 очков и больше против всех 30-ти команд ассоциации. В дерби он записал в актив 46 пунктов.

В противостоянии с "Клипперс" Леброн реализовал 16 бросков из 29-ти с игры, 9 из 14 из-за дуги, а также 5 из пяти на линии штрафных. Усилий шестого номера "Лейкерс", однако, не хватило для победы. "Клипперс" просто смяли звездных соседей (133:115) и оставили вне зоны плей-офф.

В ряды "Лейкерс" Джеймс перебрался в июле 2018-го. В нынешнем сезоне он провел 38 поединков, набирая в среднем 30.2 очков, 8.4 подбора, 6.9 передач, 1 перехват. Двухкратный олимпийский чемпион привел калифорнийцев к 17-му титулу НБА в сезоне 2019/20.

Ранее Леброн Джеймс выступал за "Кливленд" (дважды – 2003-2010 и 2014-2018 гг.) и "Майами" (2010-2014 гг.). Чемпионские титулы он получал с обоими коллективами (2012, 2013, 2016), а также по 4 раза был признан MVP финала НБА и Самым ценным игроком регулярного чемпионата.

В декабре Леброн поднялся в топ-10 гвардейцев ассоциации всех времен. В настоящее время он провел 1404 игры под эгидой НБА. Уже вскоре Джеймс сможет обойти чемпиона-2011 с "Далласом" Джейсона Терри (1410 матчей).

К слову, черногорский центровой "Чикаго" Вучевич оформил зрелищный слэм-данк против "Индианы".

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