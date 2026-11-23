"Я категорически считаю, что Украина не должна вступать в ЕС, будущее Украины ни при каких обстоятельствах не предусматривает членство в Евросоюзе", - заявила Ле Пен.

В предвыборных опросах среди французов он сейчас идет первым.

По словам политики, в понедельник она встретилась с послом Украины. Ле Пен заверила, что выразила ему поддержку Украины и украинского народа.

Что Ле Пен сказала о НАТО и войне

На вопрос, должна Украина вступать в НАТО, Ле Пен ответила, что так не считает. Окончательное решение, по ее словам, зависит от мирных переговоров.

"Я думаю, что все это будет предметом переговоров в рамках мирного процесса, которые сейчас продолжаются и, похоже, пока не очень продвигаются", - сказала она.

Ле Пен также предложила, чтобы Франция организовала обширную мирную конференцию. Войну она назвала убийственной, а ее причиной – действия России. Украина, по ее словам, стала жертвой войны.

Когда ведущий спросил, считает ли она главу Кремля Владимира Путина военным преступником, политика ответила резко.

"Такие громкие заявления действительно смешны, и они противоречат потребности в мире. Не из-за взаимных оскорблений мы находим средства для мира", - подчеркнула Ле Пен.

Как сообщало РБК-Украина, Германия разработала план поддержки Украины на случай победы Ле Пен на выборах.

По данным Politico, он позволит Евросоюзу выделить Киеву более 100 миллиардов евро, которые Еврокомиссия уже закладывала в проект семилетнего бюджета, а решение о заимствовании для Украины будет приниматься квалифицированным большинством.