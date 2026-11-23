Французская политика Марин Ле Пен категорически выступила против членства Украины в ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Марин Ле Пен IGR.
"Я категорически считаю, что Украина не должна вступать в ЕС, будущее Украины ни при каких обстоятельствах не предусматривает членство в Евросоюзе", - заявила Ле Пен.
В предвыборных опросах среди французов он сейчас идет первым.
По словам политики, в понедельник она встретилась с послом Украины. Ле Пен заверила, что выразила ему поддержку Украины и украинского народа.
На вопрос, должна Украина вступать в НАТО, Ле Пен ответила, что так не считает. Окончательное решение, по ее словам, зависит от мирных переговоров.
"Я думаю, что все это будет предметом переговоров в рамках мирного процесса, которые сейчас продолжаются и, похоже, пока не очень продвигаются", - сказала она.
Ле Пен также предложила, чтобы Франция организовала обширную мирную конференцию. Войну она назвала убийственной, а ее причиной – действия России. Украина, по ее словам, стала жертвой войны.
Когда ведущий спросил, считает ли она главу Кремля Владимира Путина военным преступником, политика ответила резко.
"Такие громкие заявления действительно смешны, и они противоречат потребности в мире. Не из-за взаимных оскорблений мы находим средства для мира", - подчеркнула Ле Пен.
Как сообщало РБК-Украина, Германия разработала план поддержки Украины на случай победы Ле Пен на выборах.
По данным Politico, он позволит Евросоюзу выделить Киеву более 100 миллиардов евро, которые Еврокомиссия уже закладывала в проект семилетнего бюджета, а решение о заимствовании для Украины будет приниматься квалифицированным большинством.
Также мы писали, что лидер партии "Непокоренная Франция" и кандидат в президенты Франции Жан-Люк Меленшон заявил, что его страна не будет воевать против России.
По его словам, границы Украины не подлежат обсуждению, но если мирное соглашение изменит их, окончательное решение должны принять люди на голосовании.