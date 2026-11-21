Один из претендентов на пост президента Франции заявил, что не поддерживает участие страны в войне против России. Он открыто призвал избирателей, желающих этого, голосовать за другого кандидата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление кандидата в президенты Франции, лидера левой партии "Непокоренная Франция" Жан-Люка Меленшона, выступая перед Парламентом студентов.

В ходе конференции Меленшона спросили о возможности участия Франции в войне с Россией. В ответ он категорически отверг такой вариант и дал понять, что его позиция не изменится даже в случае победы на президентских выборах.

"Идем ли мы на войну? Конечно, нет. Мы не будем воевать против России. Вы имеете право голосовать за тех, кто хочет начать войну против России, но я этого не сделаю. Если вы проголосуете за меня, не надейтесь на это", - заявил кандидат в президенты Франции.

В то же время, политик высказался и о будущем украинских территорий после завершения боевых действий. Он подчеркнул, что его начальная позиция состоит в том, что границы Украины не подлежат обсуждению.

Меленшон уточнил, что в случае, если мирное соглашение будет предусматривать изменение границ, окончательное решение, по его мнению, должно приниматься с участием населения. Он выступил за голосование, в ходе которого люди, которые окажутся по разные стороны новой границы, смогут высказать свою позицию.

Что известно о позиции Меленшона по отношению к Украине

Напомним, Жан-Люк Меленшон возглавляет левую партию "Непокоренная Франция" (La France insoumise). Он трижды участвовал в президентских выборах – в 2012, 2017 и 2022 годах. В настоящее время политик принимает участие в президентской кампании 2027 года.

После начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году Меленшон осудил нападение России на Украину. В то же время, его подход к поддержке Киева отличается от позиции части французских политиков.

Он выступает за переговоры с Москвой, критикует возможность прямого военного вмешательства Франции и не поддерживает поставки Украине вооружения, способного наносить удары по российской территории.

Об отношении партии Меленшона к Украине свидетельствует и голосование ее представителей в Европарламенте. Издание Le Monde проанализировало позицию девяти евродепутатов от "Непокоренной Франции" по 22 резолюциям, связанным с Украиной, которые рассматривались с начала работы нынешнего созыва Европарламента в 2024 году.

По результатам анализа, большинство представителей партии поддержало лишь 10 документов, по пяти преимущественно голосовало против, а еще в семи случаях воздержалось.

Меленшон выступает против членства Украины в НАТО.

Что касается европейской интеграции, то позиция его однопартийцев также не была единодушной: из девяти соответствующих резолюций они поддержали три, по четырем воздержались, а две отклонили.

В партии заявляли, что не возражают против вступления Украины в ЕС, но настаивают на предварительном согласовании социальных, налоговых и экологических правил.

Выборы во Франции

Напомним, президентские выборы во Франции запланированы на весну 2027 года. Первый тур должен состояться 18 апреля, второй – 2 мая. Действующий президент Эммануэль Макрон не сможет повторно баллотироваться, поскольку завершает вторую подряд пятилетнюю каденцию.

Одной из главных претенденток на президентский пост является лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.