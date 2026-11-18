Германия разработала план финансирования Украины, который позволит ЕС привлекать дополнительные средства для Киева, даже если власть во Франции возглавит Марин Ле Пен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Как отмечает издание, Берлин настаивает на утверждении схемы "запаса", которая придаст Евросоюзу финансовую гибкость.

Она позволит выделять Киеву деньги более 100 миллиардов евро, которые Еврокомиссия уже заложила в проект следующего семилетнего бюджета блока.

По словам чиновника ЕС, такая схема позволит привлекать финансирование в будущем без необходимости сразу брать на себя огромные расходы, вызывающие политические споры.

Главная особенность инициативы заключается в изменении правил голосования – утверждение самого долгосрочного бюджета ЕС потребует единодушной поддержки всех стран-членов. Будущие решения о заимствовании средств для Украины будут приниматься квалифицированным большинством.

Это усложнит блокировку помощи для отдельных правительств.

"В современном геополитическом мире требование единодушия не имеет смысла", - отметил дипломат ЕС, осведомленный о ходе обсуждений.

В Германии опасаются, что поддержка Украины может оказаться под угрозой из-за политических изменений в Европе.

В частности, речь идет о президентских выборах во Франции в апреле 2027 года.

Если победу одержит ультраправая кандидат Марин Ле Пен, она может выполнить свое предвыборное обещание и сократить помощь Киеву.

Кроме Франции и традиционных скептиков типа Венгрии и Чехии, канцлер Германии Фридрих Мерц учитывает и внутреннюю ситуацию.

В самой Германии растут рейтинги ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдН), критикующей расходы на поддержку Украины.

Чтобы "распределить бремя" поддержки Украины между всеми странами ЕС, Мерц привязал этот вопрос к переговорам по поводу будущего бюджета блока.

Канцлер намекает, что Берлин может сократить свои взносы в европейские фонды регионального развития.

Именно из этих фондов получают значительные средства страны Восточной Европы - попытка заблокировать финансирование для Украины может ударить по их собственным бюджетам.