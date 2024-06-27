Ле Пен пригрозила, что Макрон "не сможет отправить войска в Украину", и назвала условие

"Глава Вооруженных сил для президента – это будет почетный титул, потому что именно премьер-министр будет держать в руках кошелек", - заявила Ле Пен.

Она подчеркнула, что Барделла не намерена ссориться с Макроном, но молодой политик наметил красные линии.

"Что касается Украины, то президент не сможет отправить туда войска", - добавила лидер "Национального объединения".

Как отмечают в издании, ранее Барделла также против поставок Украине ракет дальнего радиуса действия.

По прогнозам Ле Пен, она будет иметь абсолютное большинство в парламенте, поэтому не сомневается в кандидатуре премьер-министра.

"В Конституции все достаточно четко прописано. Что касается премьера, то президент понимает, что у него немного выбора, поскольку Джордан Барделла получит свою легитимность непосредственно от французов. Более того, поскольку Макрон не баллотируется на повторный срок, он будет не в очень удобном положении", - предполагает она.