Ле Пен пригрозила, что Макрон "не сможет отправить войска в Украину", и назвала условие

Пророссийская лидер французских ультраправых Марин Ле Пен допустила значительные разногласия по степени поддержки Украины в случае победы на парламентских выборах при сосуществовании президента Эммануэля Макрона и правительства, которое возглавит лидер ее списка Жордан Барделла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью Le Télégramme.
"Глава Вооруженных сил для президента – это будет почетный титул, потому что именно премьер-министр будет держать в руках кошелек", - заявила Ле Пен.
Она подчеркнула, что Барделла не намерена ссориться с Макроном, но молодой политик наметил красные линии.
"Что касается Украины, то президент не сможет отправить туда войска", - добавила лидер "Национального объединения".
Как отмечают в издании, ранее Барделла также против поставок Украине ракет дальнего радиуса действия.
По прогнозам Ле Пен, она будет иметь абсолютное большинство в парламенте, поэтому не сомневается в кандидатуре премьер-министра.
"В Конституции все достаточно четко прописано. Что касается премьера, то президент понимает, что у него немного выбора, поскольку Джордан Барделла получит свою легитимность непосредственно от французов. Более того, поскольку Макрон не баллотируется на повторный срок, он будет не в очень удобном положении", - предполагает она.
Напомним, французский президент объявил внеочередные выборы в Национальное собрание (нижней палаты парламента) после поражения его партии на выборах в Европарламент в начале июня.
Примечательно, что победу на выборах в Европарламент во Франции одержала политсила Ле Пен.
Следует отметить, что ультраправая партия "Национальное объединение", формальным лидером которой является пророссийский политический деятель Марин Ле Пен, может получить монобольшинство на внеочередных выборах в парламент Франции.
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