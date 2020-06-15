Лазебна про підвищення пенсійного віку: дискусій зараз немає

В українському уряді поки не ведуться дискусії про підвищення пенсійного віку. Скорочення дефіциту Пенсійного фонду планується за рахунок виведення ринку праці з тіні.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

За її словами, на сьогодні питання підвищення пенсійного віку в Україні не обговорюється.

"Дискусій навколо підвищення пенсійного віку не ведеться. Більше того, я проти підвищення пенсійного віку", - зазначила Лазебна.

На її думку, підвищення пенсійного віку можливе тільки після зростання якості життя українців. Водночас вона підкреслила, що скорочення дефіциту Пенсійного фонду планується за рахунок легалізації зайнятості та відмови від так званих зарплат у конвертах.

Нагадаємо, раніше премьер-міністр Денис Шмигаль заявляв, що в уряді не розглядають підвищення пенсійного віку.

Крім того, Кабінет міністрів схвалив зміни, які дозволять запускати повноцінну роботу електронних трудових книжок, а також фактично автоматично нараховувати пенсії в майбутньому.