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В уряді запевняють, що не підвищуватимуть українцям пенсійний вік

Новини » Суспільство     30.05.2020 - 02:13
В уряді запевняють, що не підвищуватимуть українцям пенсійний вік
Фото: пенсіонерка на вулиці (РБК-Україна)

Мова про це не ведеться

В уряді не розглядають питання підвищення пенсійного віку. Наразі мова про подібні соціальні кроки не ведеться.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі програми "Свобода Савіка Шустера" на каналі "Україна".

Він наголосив, що уряд здійснював інші кроки, які стосувалися виплат пенсій. Однак тему пенсійного віку наразі не піднімають.

"Ми один з перших соціальних кроків зробили - підвищення пенсій для пенсіонерів 80 плюс, підвищення для тих, в кого менше 5 тисяч гривень, і індексація пенсій. Жодної мови про підвищення пенсійного віку не ведеться і не може вестись і крапка", - заявив Шмигаль.

Як відомо, у 2020 році пенсійний вік для жінок до 1 квітня становив 59 років, з 1 квітня - 59 років і 6 місяців. З 1 квітня 2021 року пенсійний вік для жінок становитиме 60 років.

Раніше в Раді заявляли, що підвищення пенсійного віку є неминучим процесом.

РБК-Україна писало, що доплати пенсіонерам старше 75 років планується почати з 2021 року.

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Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новини України пенсионный возраст
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