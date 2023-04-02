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Блинкен и Лавров поговорили впервые с июля прошлого года, но не об Украине

Фото: глава МИД РФ Сергей Лавров (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пропагандистское росСМИ "ТАСС".

Лавров и Блинкен обсудили задержание журналиста издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

"Лавров обратил внимание Блинкена на необходимость уважать решения российских властей по Гершковичу, который был задержан с поличным", - заявили в МИД РФ.

В ведомстве также добавили, что Лавров и Блинкен в ходе беседы по телефону якобы затронули некоторые актуальные вопросы двустороннего характера.

В свою очередь WSJ сообщает, что во время переговоров Блинкен добивался освобождения и справедливого обращения с задержанным журналистом.

В частности, госсекретарь сказал Лаврову, что продолжающееся содержание под стражей Гершковича и другого несправедливо задержанного американца Пола Уилана "неприемлемо" и они должны быть немедленно освобождены.

Напомним, 30 марта журналиста WSJ Эвана Гершковича задержали в России. Его обвиняют в якобы "шпионаже за предприятием российского ВПК".

Позже Лефортовский районный суд Москвы арестовал журналиста. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

The Wall Street Journal обратилась в Россию с требованием освободить корреспондента, которого задержали сотрудники ФСБ.

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон решительно осуждают арест журналиста.

Детальнее о событии читайте в материале РБК-Украина.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиЭнтони БлинкенЛавров