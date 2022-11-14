У Лаврова запретили въезд в Россию Степану Бандере и сотне канадцев

Министерство иностранных дел России ввело санкции против 100 граждан Канады. Им запрещен въезд в Российскую Федерацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства иностранных дел России .

Также в этом списке оказались спонсоры Канадского украинского конгресса Орест Джулинский и Орест Процив, учредители фонда Zaraska Юджин Цараска и Люба Цараска, основатель и члены совета директоров Фонда семьи Мигаль, представители Украинского кредитного союза и Канадско-украинского фонда.

Кроме того, в списке фигурируют руководитель Управления безопасности связи Канады Питер Маккей, премьер-министр провинции Альберта Даниэль Смит, бывший премьер-министр провинции Квебек Жан Шаре, исполнительный директор Института Кескейд при Университете Роял Роудз Томас Хомер-Диксон, переводчик Канадского института украинских исследований при Университете Альберты Оксана Мариняк, организатор проекта "Ангелы-хранители Украины" Лиза Шимко, основатель проекта Boots for Ukraine Александр Бакус.

Среди подсанкционных лиц - целая плеяда журналистов, внук проводника ОУН Степана Бандеры – также Степан, писатель и деятель кино Дэвид Безмозгис, актер Джим Керри и актриса Кэтрин Винник.

При этом внешнеполитическое ведомство РФ отмечает, что это ответ Москвы на постоянную практику введения санкций режимом премьер-министра Канады ДжастинаТрюдо.

Недавно Канада ввела новые санкции против России из-за серьезных нарушений международного мира и безопасности, которые привели к международному кризису. В список попали известные российские пропагандисты.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 28 октября Канада объявила о введении новых санкций против России. Под ограничения попали еще 35 граждан, включая руководителей компании "Газпром".

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