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Лавров обвинил США в "игнорировании" ограничений воздушного пространства в Черном море

Фото: министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил США в "игнорировании" ограничений воздушного пространства, которые Россия ввезла в Черное море после начала войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Они полностью игнорируют тот факт, что после начала специальной военной операции наши военные объявили примыкающие в определенных местах соответствующие районы Черного моря районами с ограниченным статусом для использования любой авиации", - заявил Лавров.

Также он сказал, что США "постоянно ищет провокации, направленные на нагнетание напряженности".

"Любые инциденты, провоцирующие столкновение двух крупных ядерных государств, всегда представляют большой риск", - сказал он.

Как сообщалось ранее, 14 марта российский Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper. Столкновение произошло в 120 км от Крыма.

При этом в США предполагают, что сбитый беспилотник могут не достать из Черного моря.

Все, что известно об инциденте, - читайте в материале РБК-Украина.

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