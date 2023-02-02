Лавров заявил, что Молдову превращают в "анти-Россию". Кишинев ответил

Что сказал Лавров

Глава МИД России заявил пропагандистскому телеканалу "Россия 24", что Молдова после Украины якобы попала под влияние Запада. Он обвинил президента Молдовы Майю Санду в том, что та "рвется в НАТО" и "имея румынское гражданство, готова объединиться с Румынией".

"Молдова - одна из стран, которую Запад хочет превратить в очередную анти-Россию. Пытался и пытается он это сделать и в отношении Грузии", - заявил Лавров.

Ответ Молдовы

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы в комментарии СМИ отметило, что заявление Лаврова является частью уже известной угрожающей риторики российской дипломатии.

При этом Лаврову напомнили о демократии и свободе выбора.

"Напоминаем российской стороне, что Молдова идет по пути европейской интеграции. Молдова и ее жители, независимо от политических или геополитических преимуществ, стремится к миру, свободе и демократии. Будем благодарны всем странам, в том числе и России, за уважение решения нашего народа. Молдова четко избрала свое будущее и это будущее быть частью свободного мира", - говорится в заявлении министерства.