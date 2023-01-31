Лавров заявил, что в Египте ему передали "определенное послание" от Блинкена

Глава МИД России Сергей Лавров утверждает, что во время визита в Египет его коллега Самех Шукри передал ему "определенное послание" от госсекретаря США Энтони Блинкена.

Об этом Лавров сказал по итогам переговоров с главой МИД Египта, передает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.