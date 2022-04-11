Лавров заявив, що Росія не припинятиме бойових дій під час переговорів з Україною

"Президент неодноразово наголошував, що ми віддаємо перевагу переговорам. Але якщо під час першого раунду, на період самого першого раунду переговорів, коли українська сторона запропонувала і ми погодилися провести контакт делегацій, і якщо тоді президент дав команду взяти паузу в бойових діях та у проведенні спеціальної військової операції, то коли ми переконалися, що українці і не збиралися відповідати взаємністю, було ухвалено рішення, що на наступні раунди переговорів жодних пауз не буде. Поки що не буде досягнуто остаточної домовленості, поки вона не буде підписана", - розповів Лавров.

Нагадаємо, сьогодні глава МЗС РФ назвав нову ціль так званої "спецоперації" в Україні, заявивши, що вона нібито покликана покінчити з курсом США на домінування у світі.

Нагадаємо, Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 47-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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