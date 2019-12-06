Лавров заявив про прогрес у виконанні рішень "нормандської четвірки"

Голова Міністерства закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив про прогрес у виконанні рішень нормандської зустрічі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За словами Лаврова, президент України Володимир Зеленський проявив волю до того, щоб досягти миру на Донбасі.

"Наші колеги вітають прогрес, який був досягнутий у виконанні попередніх рішень "нормандського формату", - заявив глава російського МЗС.

Раніше РБК-Україна писало, що Росія чекає додаткових домовленостей від нормандського саміту, що дозволять припинити конфлікт на Донбасі. Лавров сподівається, що саміт повинен сприяти повного виконання мінських домовленостей.Глава МЗС РФ очікує імпульсу для врегулювання ситуації на Донбасі.

Також повідомлялося, що за словами Лаврова, РФ не буде змушувати західні країни обговорювати свою пропозицію про введення миротворців ООН на Донбас.

Крім цього канцлер Німеччини Ангела Меркель планує провести окремі зустрічі в Парижі на саміті "нормандської четвірки" з президентами України і РФ Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. У Німеччині очікують, що ці зустрічі дадуть імпульс мирному процесу і дозволять зрозуміти подальші кроки.