Лавров захотел встретиться с Рубио, но выдвигает требования

Россия, Воскресенье 09 ноября 2025 16:19
Лавров захотел встретиться с Рубио, но выдвигает требования Фото: глава МИД России Сергей Лавров (Getty Images)
Автор: Оксана Тесленко

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров готов встретиться с госсекретарем США Марко Рубио. Но предупредил о своих требованиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Что сказал Лавров

Заявление прозвучало на фоне безрезультатных попыток президента США Дональда Трампа выступить посредником в урегулировании войны, которую в материале называют "самой кровавой в Европе со времен Второй мировой".

В прошлом месяце Трамп отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште, а накануне в Кремле опровергли сообщения западных СМИ о якобы потере доверия к Лаврову после срыва саммита.

"Госсекретарь Марко Рубио и я понимаем необходимость регулярных контактов. Это важно для обсуждения украинского вопроса и продвижения двусторонней повестки дня. Мы поддерживаем телефонные контакты и готовы, если потребуется, к очным встречам", - заявил Лавров.

Как пишет Reuters, слова Лаврова подтверждают, что Москва продолжает пытаться убедить администрацию Трампа в необходимости заставить Украину уступить территории в обмен на "мирное соглашение" без реальных гарантий безопасности.

Договоренности между Путиным и Трампом

Российский министр также напомнил, что договоренности, достигнутые Путиным и Трампом на саммите 15 августа в Анкоридже (Аляска), основывались на требованиях Кремля и предложениях американского посланника Стива Уиткоффа.

Москва и ее требования

Москва настаивает, чтобы Украина отказалась:

  • от планов вступления в НАТО
  • вывела войска из четырех оккупированных областей - Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской.

Сейчас под контролем России, как пишет издание, находятся Крым, большая часть Луганской области, около 80% Донецкой, 75% Херсонской и Запорожской, а также части Харьковской, Сумской, Николаевской и Днепропетровской областей.

Встреча Трампа и Путина

Напомним, 16 октября Дональд Трамп и Владимир Путин после телефонного разговора объявили о намерении провести личную встречу в течение двух недель. В качестве места возможного саммита был выбран Будапешт.

Подготовку к переговорам должны были координировать госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Однако вскоре Трамп отменил встречу.

Вскоре США ввели новые санкции против крупнейших нефтяных компаний России - "Роснефть" и "Лукойл". Министерство финансов США одновременно призвало Москву немедленно согласиться на прекращение огня.

