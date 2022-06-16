Лавров заявив, що Росія не вторгалася до України

У Росії заявили, що вони нібито не вторгалися в Україну і їм довелося розпочати "спецоперацію".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова в інтерв'ю ВВС.
Глава дипломатичного відомства РФ в черговий раз повторив тезу російської пропаганди про те, що у Росії "не залишалося виходу" і їй довелося розпочати військові дії.
"Ви знаєте, ми не вторгалися до України. Ми оголосили спеціальну військову операцію, коли в нас вже не залишилося жодного способу пояснити Заходу, що він займається злочинною діяльністю, втягуючи Україну до НАТО", - заявив Лавров.
Нагадаємо, раніше Лавров заявляв, що Західні країни нібито намагаються зробити із Молдови "другу Україну", налаштовуючи її проти Російської Федерації.
Також ми писали, що, за словами Лаврова, Росія не скидає з рахунків загрози з боку України через Керченський міст. Водночас у Кремлі впевнені, що такі плани зазнають повного краху.
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