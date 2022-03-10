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Переговори між Україною та Росією у Білорусі безальтернативні, - Лавров

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Анталія, Четвер 10 березня 2022 12:37
Переговори між Україною та Росією у Білорусі безальтернативні, - Лавров Фото: міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров після зустрічі з українським міністром Дмитром Кулебою у турецькій Анталії заявив про те, що переговори у Білорусі не мають альтернативи. Цей формат залишається основним.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на брифінг Лаврова.

"Ми відразу ж позначили, що ці контакти повинні мати додану вартість, і що ми виходимо з того, що вони не будуть використовуватися для того, щоб підмінити або знецінити реальний головний переговорний трек, який розвивається на білоруській території на рівні двох делегацій. Сьогоднішня бесіда підтвердила, що цей трек є безальтернативним", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше Лавров заявив, що Росія нібито не нападала на Україну і не планує вторгатися до інших країн.

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