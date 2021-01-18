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Лавров про ситуацію навколо Навального: Німеччина поводиться з РФ по-хамськи

Росія, Понеділок 18 січня 2021 11:41
Лавров про ситуацію навколо Навального: Німеччина поводиться з РФ по-хамськи
Фото: Сергій Лавров (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Німеччина поводиться по-хамськи щодо Росії у ситуації із затриманням опозиціонера Олексія Навального. Він підкреслив, що не можна в такому тоні говорити з РФ.

Про це він сказав у ході прес-конференції.

"Якщо ви хочете дізнатися правду, то будьте чемними людьми й законослухняними, виконуйте свої зобов'язання, не вдавайтеся до методів дипломатичного хамства, заявляючи, що ми вам нічого не дамо, ви отруйники за визначенням", - сказав міністр.

Лавров заявив, що така поведінка партнерів РФ є неприпустимою.

"Ми так розмовляти не будемо. Саме це є зовнішньополітичним виміром, за яке МЗС відповідає у всій цій історії. І так себе вести нашим партнерам не можна", - підкреслив глава МЗС РФ.

Відзначимо, ця прес-конференція вперше проходить повністю в онлайн-форматі.

Підкреслимо, Німеччина через добу відреагувала на затримання російського опозиціонера Олексія Навального в Москві. РФ закликали негайно відпустити опозиціонера.

Так, 17 січня Олексій Навальний вперше після отруєння повернувся у Росію з Німеччини. Його затримали під час проходження паспортного контролю у московському аеропорту "Шереметьєво". Проти Навального порушили справу про розкрадання, йому загрожує до 10 років в'язниці.

Раніше РБК-Україна писало, що в Євросоюзі допустили введення проти Росії нових санкцій через затримання Навального.

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