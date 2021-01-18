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Німеччина закликала РФ негайно звільнити Навального

Берлін, Понеділок 18 січня 2021 09:44
Німеччина закликала РФ негайно звільнити Навального
Фото: Олексій Навальний (facebook.com/navalny)
Автор: Игорь Литвиненко

Німеччина через добу відреагувала на затримання російського опозиціонера Олексія Навального у Москві. Росію закликали негайно відпустити опозиціонера.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас, передає Reuters.

За його словами, Росія пов'язано своєю власною конституцією і міжнародними зобов'язаннями відповідно до принципу верховенства закону і захисту цивільних прав.

"Ці принципи, звичайно, повинні застосовуватися і до Олексія Навальному. Його слід негайно звільнити", - заявив Маас.

Нагадаємо, 17 січня Олексій Навальний вперше після отруєння повернувся в Росію з Німеччини. Його затримали під час проходження паспортного контролю в московському аеропорту "Шереметьєво". Проти Навального порушив справу про розкрадання, йому загрожує до 10 років в'язниці.

Раніше РБК-Україна писало, що в Євросоюзі допустили введення нових санкцій проти Росії з-за затримання Навального.

Також засудили затримання Навального в США. За словами американського держсекретаря Майка Помпео, політичні лідери Російської Федерації бояться опозиції.

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Новини України Суспільство НавальныйГайко МаасЗадержание

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