Лавров рассказал о диалоге с Вашингтоном и "наследии Байдена"

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о состоянии российско-американских отношений, контактах по Украине и судьбе замороженных активов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости .

Лавров в интервью РИА Новости рассказал о состоянии российско-американских отношений и контактах с Вашингтоном по Украине.

"Судя по всему, в этом вопросе возникли определенные трудности. Кроме того, насколько нам известно, в Брюсселе и Лондоне пытаются убедить Вашингтон отказаться от намерения урегулировать кризис политико-дипломатическим путем и полностью включиться в усилия по военному давлению на Россию, то есть окончательно стать частью "партии войны", - отметил Лавров.

Он заявил, что сейчас Кремль ждет от США подтверждения того, что анкориджские договоренности остаются в силе.

В ходе разговора Лавров рассказал о реакции США на предложение по Договору о стратегических наступательных вооружениях и его судьбе.

"Выдвинутая президентом России Владимиром Путиным конструктивная инициатива в сфере "пост-ДСНВ" говорит сама за себя. Она лишена двойного дна, предельно проста для понимания. Ее практическая реализация не потребует никаких специфических дополнительных усилий. Поэтому не видим необходимости в углубленном обсуждении нашей идеи", - сказал он.

Министр прокомментировал возможный ответ Москвы в случае передачи замороженных российских активов Украине.

"Такие действия - открытый обман и грабеж. Видимо, в европейцах проснулись давние инстинкты колонизаторов и пиратов. Как бы ни была обставлена схема отобрания российских денег, легального способа сделать это не существует", - цинично отметил Лавров.

Он заявил, что Россия даст адекватный ответ на любые разбойничьи действия в соответствии с принципом "взаимности", исходя из национальных интересов и необходимости компенсировать нанесенный ущерб.

Кроме того, Лавров поговорил двусторонний диалог по раздражителям, ситуацию вокруг Украины и о том, как долго сторонам придется "исправлять отношения после администрации бывшего президента США Джо Байдена".