ua en ru
Вс, 09 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Лавров рассказал о диалоге с Вашингтоном и "наследии Байдена"

Россия, Воскресенье 09 ноября 2025 11:59
UA EN RU
Лавров рассказал о диалоге с Вашингтоном и "наследии Байдена" Фото: глава МИД России Сергей Лавров (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о состоянии российско-американских отношений, контактах по Украине и судьбе замороженных активов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

Лавров в интервью РИА Новости рассказал о состоянии российско-американских отношений и контактах с Вашингтоном по Украине.

"Судя по всему, в этом вопросе возникли определенные трудности. Кроме того, насколько нам известно, в Брюсселе и Лондоне пытаются убедить Вашингтон отказаться от намерения урегулировать кризис политико-дипломатическим путем и полностью включиться в усилия по военному давлению на Россию, то есть окончательно стать частью "партии войны", - отметил Лавров.

Он заявил, что сейчас Кремль ждет от США подтверждения того, что анкориджские договоренности остаются в силе.

В ходе разговора Лавров рассказал о реакции США на предложение по Договору о стратегических наступательных вооружениях и его судьбе.

"Выдвинутая президентом России Владимиром Путиным конструктивная инициатива в сфере "пост-ДСНВ" говорит сама за себя. Она лишена двойного дна, предельно проста для понимания. Ее практическая реализация не потребует никаких специфических дополнительных усилий. Поэтому не видим необходимости в углубленном обсуждении нашей идеи", - сказал он.

Министр прокомментировал возможный ответ Москвы в случае передачи замороженных российских активов Украине.

"Такие действия - открытый обман и грабеж. Видимо, в европейцах проснулись давние инстинкты колонизаторов и пиратов. Как бы ни была обставлена схема отобрания российских денег, легального способа сделать это не существует", - цинично отметил Лавров.

Он заявил, что Россия даст адекватный ответ на любые разбойничьи действия в соответствии с принципом "взаимности", исходя из национальных интересов и необходимости компенсировать нанесенный ущерб.

Кроме того, Лавров поговорил двусторонний диалог по раздражителям, ситуацию вокруг Украины и о том, как долго сторонам придется "исправлять отношения после администрации бывшего президента США Джо Байдена".

Встреча Трампа и Путина

Напомним, 16 октября президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин после телефонного разговора объявили о намерении провести личную встречу в течение двух недель. В качестве места возможного саммита был выбран Будапешт.

Подготовку к переговорам должны были координировать госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Однако вскоре Трамп отменил встречу.

По данным СМИ, причиной стало то, что Россия не изменила своих максималистских требований относительно условий завершения войны в Украине. Сам Трамп публично заявил, что "не собирается тратить свое время зря".

Вскоре США ввели новые санкции против крупнейших нефтяных компаний России - "Роснефть" и "Лукойл". Министерство финансов США одновременно призвало Москву немедленно согласиться на прекращение огня.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
Новости
Анджелина Джоли впервые рассказала о своем визите в Украину
Анджелина Джоли впервые рассказала о своем визите в Украину
Аналитика
Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины