Лавров: Росія зробить все для підтримки Мадуро

Лавров назвав "цинічними" санкції США проти нафтової галузі Венесуели

Российская Федерация сделает все для поддержки режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

В частности, Лавров назвал "нелегитимными, противоправными и циничными" санкции США против нефтяной отрасли Венесуэлы.

"Мы вместе с другими ответственными членами мирового сообщества будем делать все, чтобы поддержать законное правительство президента Мадуро в отстаивании венесуэльской конституции и тех методов урегулирования, которые находятся в конституционном поле", - добавил Лавров.

Напомним, ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что президент США Дональд Трамп не исключает возможности военной интервенции в Венесуэлу. Грэм отметил, что Трампа интересовало его мнение о возможности применения военной силы в Венесуэле.

РБК-Украина писало, что в Администрации президента США решили ввести санкции в отношении венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA. Санкции усиливают давление на президента Мадуро.