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Лавров поскаржився на НАТО через його плани по розширенню

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Москва, Субота 04 червня 2022 22:30
Лавров поскаржився на НАТО через його плани по розширенню Фото: міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров (kremlin.ru)
Автор: Іван Носальський

У НАТО відповіли Москві на спроби втручатися у розширення Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова в інтерв'ю боснійсько-сербській телерадіокомпанії "Радіо та телебачення Республіки Сербської".

"Нам було сказано прямо і досить грубо: розширення Альянсу та можлива участь у цьому процесі України - це не наша справа, ми не повинні лізти у ці питання", - сказав російський чиновник.

Нагадаємо, раніше голова Комітету начальників штабів Збройних сил США генерал Марк Міллі заявив, що вступ Фінляндії та Швеції до НАТО ускладнить військовий стан Росії. Це обмежить її вплив на Балтійському морі.

Також ми писали, що у Міністерстві закордонних справ Росії знову пригрозили Фінляндії через членство в НАТО. У РФ заявили, що на країну чекає "сюрприз" у відповідь на вступ.

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