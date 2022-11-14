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СМИ сообщили о госпитализации Лаврова на Бали. Россия опровергает

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Индонезия, Понедельник 14 ноября 2022 11:19
СМИ сообщили о госпитализации Лаврова на Бали. Россия опровергает Фото: министр иностранных дел России Сергей Лавров (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Министр иностранных дел России Сергей Лавров был доставлен в больницу после прибытия на саммит G20 на Бали (Индонезия). В российском МИДе опровергли информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Три индонезийских правительственных и медицинских чиновника сообщили Associated Press, что российский дипломат лечится на курортном острове. Все отказались назвать свои имена, поскольку не уполномочены публично обсуждать этот вопрос.

Двое людей сказали, что Лавров лечился от болезни сердца. Официальные лица заявили, что его доставили в больницу Сангла в столице провинции Денпасаре.

Позиция МИД РФ

В то же время пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова опровергла сообщения о госпитализации Лаврова на Бали. "Мы тут с Сергеем Викторовичем в Индонезии читаем ленту и не верим своим глазам: оказывается, он госпитализирован. Это уже, конечно, высший пилотаж фейков", - написала она в своем Telegram-канале.

Лавров является самым высокопоставленным российским официальным лицом, присутствующим на саммите G-20, который начинается во вторник. Из-за его присутствия мировые лидеры отказались от совместного фото во время встречи на саммите G20 на Бали.

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