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Лавров про посередництво Заходу в переговорах: Росія не проти, але є "червоні лінії"

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Москва, Середа 23 березня 2022 11:14
Лавров про посередництво Заходу в переговорах: Росія не проти, але є "червоні лінії" Фото: міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров (kremlin.ru)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва не проти посередництва країн Заходу в переговорах з Україною. Однак, за його словами, є "червоні лінії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.

"Західні країни прагнуть зіграти посередницьку роль - ми не проти, але у нас є абсолютно чіткі червоні лінії, про які ми говоримо багато років. Зараз вже розмовами не відбутися", - заявив Лавров.

Нагадавши, в Офісі президента закликали Захід посилити тиск на російську економіку. Зокрема, закрити порти і ввести ембарго на російську нафту і газ.

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