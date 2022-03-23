Лавров про посередництво Заходу в переговорах: Росія не проти, але є "червоні лінії"
Фото: міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров (kremlin.ru)
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва не проти посередництва країн Заходу в переговорах з Україною. Однак, за його словами, є "червоні лінії".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.
"Західні країни прагнуть зіграти посередницьку роль - ми не проти, але у нас є абсолютно чіткі червоні лінії, про які ми говоримо багато років. Зараз вже розмовами не відбутися", - заявив Лавров.
Нагадавши, в Офісі президента закликали Захід посилити тиск на російську економіку. Зокрема, закрити порти і ввести ембарго на російську нафту і газ.
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