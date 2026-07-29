Теперь весь цивилизованный мир сплотился против России. Сложившуюся ситуацию следует воспринимать очень серьезно.

С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " ТАСС ".

"Ситуация нешуточная, против России ополчился весь западный мир", - пожаловался приспешник главы Кремля.

Кроме того, Лавров придумал, что перелом в войне, которого Украина достигла в последние месяцы, является заслугой именно союзников Киева.

По убеждению главы МИД РФ, Запад рассчитывает на "расчленение" России и делает все возможное, чтобы это произошло как можно скорее.

"Запад с разной степенью остервенения воюет против РФ через Украину, ему нужно настроить людей против власти", - соврал Лавров.

Он также добавил, что союзники Киева выдвигают Москве ультиматумы по завершению войны. Однако, мол, Кремль не собирается идти на уступки.

"России надо не сердиться и впадать в истерики, а обрести "здоровую злость" во внешней политике", - раздает советы Лавров.

Более того, глава МИД РФ начал придумывать, что страны Балтии стали "главными боеголовками" против России.

Кремль, мол, не устраивает, что они отменяют запрет на размещение ядерного оружия на своей территории.