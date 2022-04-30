Лавров підтвердив обговорення інституту гарантів для України з членів Радбезу ООН

Російська сторона підтверджує обговорення можливості створення інституту гарантів безпеки для України. До нього можуть увійти постійні члени Ради безпеки ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова "Сіньхуа".

"В якості одного з можливих варіантів передбачається створення інституту держав-гарантів, серед яких, перш за все, постійні члени Ради безпеки ООН, включаючи Росію і КНР. Ми ділимося з китайськими дипломатами інформацією про хід переговорів. Вдячні Пекіну за виважену позицію з українського питання", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що гарантії безпеки повинні бути представлені за формулою "люди-години". Для цього не потрібно збирати велику кількість країн, а рішення мають прийматися оперативно.

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