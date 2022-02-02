Україна розповсюдила реформу децентралізації на ОРДЛО: що змінилося

Кабінет міністрів України вніс зміни до переліку населених пунктів у Донецькій та Луганській областях, які не підконтрольні уряду. Вони полягають у тому, що окуповані території привели у відповідність до нового адміністративно-територіального устрою країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріали засідання Кабміну .

Зокрема, з переліку непідконтрольних прибрали міста обласного значення та населені пункти, які були підпорядковані місцевим радам цих міст. Таким чином, укрупнення районів тепер поширюється і на непідконтрольний Донбас.

Наприклад, у переліку замість таких міст, як Донецьк, Єнакієве, Макіївка, Луганськ зазначене формулювання - населені пункти Горлівського, Донецького, Кальміуського, Алчевського, Довжанського, Луганського районів і т.д. Це свідчить про скасування минулого адміністративно-територіального поділу цих територій.

Фото: новий територіальний поділ в ОРДЛО

Зазначимо, процес децентралізації в Україні розпочався у 2014 році з прийняттям Концепції реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади, законів "Про співробітництво територіальних громад (2014) та "Про добровільне об'єднання територіальних громад" (2015).