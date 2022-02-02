Україна розповсюдила реформу децентралізації на ОРДЛО: що змінилося
Кабінет міністрів України вніс зміни до переліку населених пунктів у Донецькій та Луганській областях, які не підконтрольні уряду. Вони полягають у тому, що окуповані території привели у відповідність до нового адміністративно-територіального устрою країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріали засідання Кабміну.
Зокрема, з переліку непідконтрольних прибрали міста обласного значення та населені пункти, які були підпорядковані місцевим радам цих міст. Таким чином, укрупнення районів тепер поширюється і на непідконтрольний Донбас.
Наприклад, у переліку замість таких міст, як Донецьк, Єнакієве, Макіївка, Луганськ зазначене формулювання - населені пункти Горлівського, Донецького, Кальміуського, Алчевського, Довжанського, Луганського районів і т.д. Це свідчить про скасування минулого адміністративно-територіального поділу цих територій.
Фото: новий територіальний поділ в ОРДЛО
Зазначимо, процес децентралізації в Україні розпочався у 2014 році з прийняттям Концепції реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади, законів "Про співробітництво територіальних громад (2014) та "Про добровільне об'єднання територіальних громад" (2015).
Нагадаємо, Україна розглядає глибоку децентралізацію як альтернативу зобов'язанню щодо особливого статусу для окупованого Донбасу. Напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що особливого статусу на умовах Росії не буде.
При цьому в 2020 році у президента Росії Володимира Путіна допускали повернення ОРДЛО до України на умовах децентралізації.