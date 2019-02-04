Лавров назвав умову відновлення мирних переговорів з Японією

Лавров заявив, що Японія має підтвердити суверенітет Росії над Курилами

Российская Федерация возобновит переговоры с Японией о заключении мирного договора, когда Токио подтвердит российский суверенитет над Курильскими островами. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, Москва настаивает на том, чтобы Япония четко подтвердила итоги Второй мировой войны, включая признание суверенитета Российской Федерации над Курильскими островами.

"Без этого мы никакой разговор организовать не сможем", - заявил Лавров.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва заинтересована в подписании соглашения на основании Советско-Японской декларации от 1956 года.

"Впереди кропотливая работа для выхода на взаимоприемлемое решение", - добавил он.

До этого японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что рассматривает возможность заключения мирного договора с Россией, если она передаст Токио два из четырех спорных Курильских островов. Японские СМИ отметили, что передача островов Итуруп и Кунашир на данный момент выглядит нереалистично, но острова Шикотан и Хабомаи, как считает Абэ, должны быть переданы Японии де-факто.