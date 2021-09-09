Лавров назвав умову нормандської зустрічі

Нормандська зустріч представників України, Росії, Німеччини та Франції матиме сенс за певних умов. Російська сторона наполягає на тому, що вони мають обговорити виконання мінських угод.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференція міністра закордонних справ України Сергія Лаврова за підсумками зустрічі з главою МЗС Ізраїлю Яїром Лапідом.

"Наша позиція ясна. Як тільки ми зафіксуємо чітко і недвозначно, що нормандський формат буде займатися ні чим іншим, крім виконання мінських домовленостей, а не спробою їх переписувати або втягувати в цей формат інші країни, як цього хоче Київ, навряд чи нам має сенсу збиратися", - заявив Лавров.