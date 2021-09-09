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Радники лідерів нормандського формату провели зустріч, - Кулеба

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Київ, Четвер 09 вересня 2021 11:33
Радники лідерів нормандського формату провели зустріч, - Кулеба Фото: голова МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Вчора відбулась зустріч радників лідерів нормандського формату. Це була відеконференція

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву голови МЗС України Дмитра Кулеби на брифінгу.

За його словами, підготовка зустрічі міністрів закордонних справ країн нормандського формату триває.

"Зараз ми намагаємось узгодити, наші французькі та німецькі колеги намагаються узгодити дату. Сподіваюсь, що Сергій Лавров підтвердить участь", - повідомив Кулеба.

Також, за словами міністра, 8 вересня відбулась зустріч радників лідерів нормандського формату.

"Вчора відбулась відеоконференція радників лідерів нормандського формату. Певний рух на нормандському треку відновився після завершення літа", - повідомив він.

Онлайн-брифінг міністра закордонних справ Дмитра Кулеби про Комісію стратегічного партнерства України і США та інші актуальні питання зовнішньої політики України

Posted by Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine on Thursday, September 9, 2021

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