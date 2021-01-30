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Радбез ООН збирає засідання через ситуацію з Навальним

Субота 30 січня 2021 03:41
Радбез ООН збирає засідання через ситуацію з Навальним
Фото: Олексій Навальний (facebook.com/navalny)
Автор: Инна Собора

Рада Безпеки ООН планує обговорити ситуацію з заарештованим у Росії оппозиционнером Олексієм Навальним. Неформальне засідання призначено на 3 лютого.

Про це повідомили дипломатичні кола в Нью-Йорку, пише DW.

Обговорення пройде в закритому форматі, офіційна тема - спроба отруєння Навального в 2020 році. Деякі члени Радбезу, імовірно, торкнуться і нинішнє положення політика.

Неформальний статус заходу передбачає, що будь-який член Ради може висловлюватись і пропонувати теми для обговорення, а Росія не може цьому перешкодити.

Раніше, 18 січня, Рада ООН з прав людини закликав негайно звільнити Навального

РБК-Україна писало, що Рада ООН з прав людини може провести надзвичайне засідання з-за Навального.

Нагадаємо, опозиціонер Олексій Навальний був затриманий 17 січня в московському аеропорту "Шереметьєво". До Росії він повернувся з Німеччини, де перебував близько п'яти місяців через отруєння "Новачком" в російському Томську.

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