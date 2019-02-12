Лавров назвав безперспективною вимогу ЄС виконати мінські угоди

Лавров в черговий раз звинуватив Київ у саботажі мінських домовленостей

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает бесперспективным требование Евросоюза выполнить минские соглашения по Донбассу для нормализации диалога. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что на пресс-конференции с финским коллегой Тимо Сойни Лавров подчеркнул, что у России и Финляндии общая заинтересованность в нормализации отношений между РФ и Евросоюзом.

"С нашей стороны была подчеркнута бесперспективность занятой Брюсселем позиции в отношении того, что нормализация отношений с Россией возможна только после выполнения Москвой минских договоренностей по украинскому урегулированию", - добавил он.

Лавров также в очередной раз обвинил украинские власти в саботаже минских соглашений. Кроме того, он заявил о якобы нарушении прав и свобод, в том числе языковых, религиозных, а также о росте националистических настроений.

"То, что Евросоюз и НАТО закрывают глаза на эти опаснейшие процессы, конечно же, не красит эти две организации, которые постоянно презентуют себя как образцовые демократические структуры", - добавил Лавров.

Напомним, ранее посольство США к четвертой годовщине минских соглашений призвало Россию прекратить агрессию на Донбассе.

Отметим, сегодня состоится заседание Совбеза ООН, посвященное состоянию выполнения минских соглашений.