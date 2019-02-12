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Посольство США закликало Росію припинити агресію на Донбасі

Новини » Політика    12.02.2019 - 11:34
Посольство США закликало Росію припинити агресію на Донбасі
Ілюстративне фото (U. S. Embassy Kyiv Ukraine)

Також Росію закликають звільнити українських заручників

Посольство США в Україні закликає Російську Федерацію припинити агресію на Донбасі та звільнити українських заручників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter посольства США.

У посольстві зазначили, що протягом останніх чотирьох років, які минули з дня підписання комплексу заходів щодо виконання мінських угод, Росія постійно не дотримується домовленостей.

"Росія мусить припинити розпалювати створені нею гуманітарну, економічну та екологічну кризу, звільнити українських ув'язнених, відвести озброєння і війська, здійснити негайне і всеосяжне припинення вогню", - йдеться в повідомленні.

Посольство США закликало Росію припинити агресію на Донбасі

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ООН 12 лютого розгляне план гуманітарної допомоги Україні. На цей рік в організації задекларували 163 млн доларів на допомогу українській стороні.

Відзначимо, в ООН відклали засідання Радбезу щодо мінських угод. Зокрема, члени Радбезу обговорять це питання у вівторок, 12 лютого, пізніше - не о 17:00, як планувалося спочатку, а о 22:00 за київським часом. Ініціатором засідання виступила російська сторона.

 

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