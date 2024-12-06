Лавров в интервью Карлсону назвал часть условий для завершения войны в Украине

Скандальный американский медийщий Такер Карлсон опубликовал интервью с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, которое было записано в Москве. Представитель страны-агрессора сделал ряд заявлений, в том числе об условиях завершения войны в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост американского пропагандиста в соцсети Х.
В частности, Лавров заявил, что для мира в Украине не должно быть никакого НАТО, военных баз и учений с участием иностранных войск. Помимо этого Западу придется учитывать реалии на земле для "соглашения по Украине". Также он назвал еще одно желаемое для РФ условие.
"Многие в РФ хотели бы сделать снятие санкций условием соглашения по Украине, но страна их выдержала и стала сильнее", - утверждает Лавров.
Кроме того, он повторил ряд других российских нарративов, а также затронул тему отношений РФ и США. В частности, среди его заявлений говорится, что:
Кроме того, на вопрос американского пропагандиста о том, кто принимает внешнеполитические решения в США, Лавров ответил, что "не хочет гадать" добавив, что это "вопрос к Вашингтону".
Напомним, в среду 4 декабря рано утром, Такер Карлсон записал видео будучи на Красной площади в Москве. Он анонсировал интервью с Лавровым и заявил, что вскоре его опубликует. Помимо этого, в ходе своего ролика Карлсон практически повторять ряд кремлевских пропагандистских тезисов.
Подробнее о том, что такой Такер Карлсон - читайте в материале РБК-Украина.
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