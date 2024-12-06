Лавров в интервью Карлсону назвал часть условий для завершения войны в Украине

В частности, Лавров заявил, что для мира в Украине не должно быть никакого НАТО, военных баз и учений с участием иностранных войск. Помимо этого Западу придется учитывать реалии на земле для "соглашения по Украине". Также он назвал еще одно желаемое для РФ условие.

"Многие в РФ хотели бы сделать снятие санкций условием соглашения по Украине, но страна их выдержала и стала сильнее", - утверждает Лавров.

Кроме того, он повторил ряд других российских нарративов, а также затронул тему отношений РФ и США. В частности, среди его заявлений говорится, что:

поскольку США финансируют Украину и позволили наносить удары по территории России, Россия посылает "сигналы" - одним из них стало испытание системы "Орешник";

Россия не хочет ухудшать ситуацию и надеется, что ее сигнал США в виде испытания "Орешника" был воспринят серьезно;

Россия готова прислать дополнительные "сообщения" Западу, если там не сделают необходимых выводов в свете запуска "Орешника";

удар "Орешником" показал, что РФ готова использовать любые средства, чтобы не позволить Западу добиться ее "стратегического поражения";

США знали заранее о запуске "Орешника" и не увидели в тестовом запуске чего-то по-настоящему опасного;

Россия не видит причин, по которым Москва и Вашингтон не могут сотрудничать "ради Вселенной";

Москва не считает, что решение украинского вопроса - удел лишь РФ и США;

Россия и США официально не воюют, то, что происходит в Украине, является гибридной войной;

Россия не начала бы "СВО", если бы запад и Киев придерживались минских договоренностей;

Россия не намерена уничтожать Украину, они - "братья и сестры" для русского народа;

Россия не думает о войне с США и не хочет ее, такая война может иметь ядерный характер, для Москвы главное ее избежать;

формула "никакой ядерной войны" отвечает жизненным интересам России и США, победителей в ней быть не может;

Россия хотела бы нормальных отношений с США и не видит причин, по которым страны не могут сотрудничать;

Трамп - сильный человек, который не любит откладывать дела, он доброжелателен в разговоре, но это не значит, что он настроен пророссийски;

Россия будет судить об администрации Трампа по конкретным шагам, но Байден хочет ему оставить тяжелое наследие;

мяч в контактах РФ с новым президентом США на стороне Трампа;

каналы связи между Россией и США есть, их несколько, но они в основном задействованы по вопросу обмена людьми, которые отбывают сроки в обеих странах;

США, Британия и другие государства, по открытой информации, поддерживают исламистские группировки в Сирии - это сложная игра.

Кроме того, на вопрос американского пропагандиста о том, кто принимает внешнеполитические решения в США, Лавров ответил, что "не хочет гадать" добавив, что это "вопрос к Вашингтону".